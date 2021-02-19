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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شبكة لتوزيع الإنترنت على المواطنين بمبالغ مالية في البحيرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:04 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل- عمرو المزيدى
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ضبطت أجهزة وزارة الداخلية شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية بالبحيرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتصالات.

وأكدت معلومات وتحريات شرطة الاتصالات قيام شخص، مقيم بمحافظة البحيرة، بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت لتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية متخذًا من محل إقامته مركزًا لإدارة النشاط.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام عبارة عن ( 12 سويتش – 2 مقوى إشارة خارجي - 2 كيسة كمبيوتر - 12 راوتر - لوحة مفاتيح- مجموعة من الأسلاك والكابلات خاصة بتوصيل الشبكات)، بمواجهة المذكور أقر بإنشائه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا.

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