منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

رحبت منظمات تنموية في ألمانيا بتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم حملة التطعيم العالمية ضد فيروس كورونا بأربعة مليارات دولار.وقال شتيفان إكسو -كرايشر، مدير منظمة "وان" التنموية، في برلين اليوم الجمعة: "هناك رياح جديدة تهب من واشنطن"، مضيفا أن بايدن بتعهده وعودة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية يرسل "إشارتين مهمتين" وهما أن "الولايات المتحدة تعود إلى المسرح السياسي العالمي: وأنه لا يمكن كسب المعركة ضد الجائحة إلا سويا".كما رحبت منظمة مساعدة الأطفال "وورلد فيجن" بتعهد بايدن المالي، لكنها نصحت باتباع نهج أوسع مع تعزيز طويل الأجل للنظام الصحي في البلدان الفقيرة من أجل الاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.وقالت المتحدثة باسم المنظمة، سيلفيا هولتن: "التفشي الجديد لإيبولا في غرب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يكشف أننا متأخرين في معالجة المشكلة".