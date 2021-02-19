التشيك تقرر عدم إعادة فتح قطاع التجزئة بسبب الوضع السيء للجائحة

ذكر وزير التجارة والصناعة التشيكي كاريل هافليك عبر تويتر إن الحكومة قررت عدم إعادة فتح المتاجر نظرا لأن وضع جائحة كورونا "غير جيد" فيما تستمر سلاة متحورة بريطانية لفيروس في الانتشار.وذكر هافليك أنه سوف يقترح الأسبوع المقبل مجددا إعادة فتح المتاجر التي أغلقت منذ أواخر ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.يشار إلى أن البرلمان أقر قانونا جديدا بشأن الجائحة أمس الخميس ليحل محل حالة الطوارئ ويسمح للحكومة بإبقاء تدابير على مستوى البلاد للقضاء على انتشار كوفيد-19.