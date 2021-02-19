قيود جديدة في مومباي بالهند بعد تزايد إصابات كورونا

قال مسؤولون هنود، اليوم الجمعة، إن السلطات في ولاية ماهاراشترا وفي مومباي، المركز المالي للهند، فرضت إجراءات جديدة تتعلق بالسلامة، وإغلاقا جزئيا في ظل عودة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.وسجلت الهند أكثر من 10 ملايين و900 ألف حالة إصابة، تحتل بها المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حصيلة العدوى العالمية، لكن الجائحة بلغت ذروتها في البلاد في منتصف سبتمبر، ثم أعقب ذلك تباطؤمعدلات الإصابة بشكل ملحوظ.وشهدت حالات الإصابة بالفيروس مسارا تصاعديا في ولاية ماهاراشترا وعاصمتها مومباي، حيث سجلت الولاية 5427 حالة جديدة،اليوم الجمعة، وفقا لوزارة الصحة الاتحادية.