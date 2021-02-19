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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة»: تثبيت 3819 موظفًا مطلع 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:06 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر يناير الماضي.

وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين عدد (1139) موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد 3819 موظفًا، وترقية 119 موظفًا ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، ونقل عدد 247 موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتضمنت جهود الجهاز خلال شهر يناير الماضي، الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد (202) من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري، كما وافق أيضًا على منح حافز التميز العلمي لعدد 36 موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وفي سياق متصل، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف عدد (2148) مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تمويل درجات لعدد (241) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد (2027) حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقديّ عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري.. وفيما يتعلق بتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد (12) موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. كما انتهى من دراسة التعيين على وظيفة قيادية لعدد (18) جهة إدارية.

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لعدد (19) جهة إدارية، إلى جانب دراسة اعتماد وتجديد اعتماد عدد (4) مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تدريب عدد (3074) موظفًا من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ليصل إجمالي عدد المتدربين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية حتى الآن إلى (22149) متدربًا.

وفي سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (7) برامج تدريبية استفاد منها (110) متدربًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة (4144) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

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