«اشتغلت على نفسي كتير».. ماذا قال بيج رامي خلال حفل تكريمه؟

بيج رامي



يذكر أن شركة مصر للطيران وقعت بروتوكول رعاية لبيج والذي يضمن العديد من المزايا الدعائية والتسويقية بين الطرفين ولتكون مصر للطيران الناقل الرسمي للبطل العالمي في جميع مشاركاته الرياضية.

تصدر اسم البطلقائمة الأكثر بحثا على جوجل، بعد أن استقبله الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، داخل مكتبه، بعد تحقيق "رامي" بطولة عظيمة حيث حصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.وأعرب وزير الطيران عن تقديره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققه رامي السبيعى "بيج"، وبالمستوي الذي ظهر عليه اللاعب خلال البطولة، قائلا إنه أصبح نموذجا للشباب المصري يجب أن يحتذى به.وأكد وزير الطيران أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضين وتشجع الشباب للوصول إلى المراكز التي تشرف مصر في الخارج.من جانبه، قال بيج خلال اللقاء إنه سعيد بهذا التكريم، معربًا عن إشادته بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الطيران المدنى فى تقديم كافة التسهيلات والدعم لجميع المنتخبات والفرق الوطنية والأبطال الرياضيين فى مختلف المسابقات والنشاطات الرياضية الذين يمثلون مصر فى جميع البطولات العربية والقارية والدولية بمختلف الألعاب من أجل رفعة اسم مصر عاليًا.وبعد انتهاء اللقاء بين وزير الطيران وبيج، أهدى الطيار محمد منار درع وزارة الطيران المدني للبطل بيج، وذلك لما حققه من إنجاز عالمي كبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.وتحدث "رامي عن حلمه بالوصول المسابقة للشرق الأوسط ومصر تحديدا، قائلا: "اشتغلت على نفسى بشكل كبير"، كما طالب الشباب بالعمل بجد وإخلاص، معبرًا عن سعادته بالحفاوة الكبيرة التى وجدها بعد فوزه بالبطولة.اقرأ أيضا: