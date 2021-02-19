الصين تدرس رفع القيود بشأن الولادة في أقاليمها الشمالية الشرقية

تدرس الصين رفع جميع القيود بشأن الولادة في أقاليمها بشمال شرق البلاد، كخطوة تالية، في محاولات لكبح جماح تراجع معدل المواليد، في المجتمع الذي يشهد سرعة وتيرة الشيخوخة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.ويمكن أن تنفذ الأقاليم الشمالية الشرقية خطة "تجريبية شاملة بشأن السياسة حول الولادة"، طبقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية في البلاد، في بيان يعود لشهر أغسطس الماضي، وصدر أمس الخميس.ولدى الصين تاريخ من اختبار سياسات جديدة، في بضع مناطق ثم توسيعها لتشمل مختلف أنحاء البلاد، حال نجاحها.كانت الصين قد سجلت تراجعا ملحوظا في عدد المواليد خلال عام 2020 وذكرت وزارة الأمن العام الصينية في العاشر من فبراير الجاري أن عدد المواليد الجدد المسجلين انخفض بنسبة 15% العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.