8 مليارات يورو.. خسارة تاريخية لـ«رينو» فى 2020

سجّلت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خسارة تاريخية قدرها 8 مليارات يورو في العام 2020 متأثرة بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت في بيان اليوم الجمعة.وقالت رينو في بيان إن حجم المبيعات انخفض في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 8٫9 في المئة مع خسارة صافية قدرها 660 مليون يورو.لكن أرقامها السنوية لا تزال متأثرة بانخفاض نسبته 21٫3 بالمئة في المبيعات ونتائج شريكتها اليابانية نيسان.