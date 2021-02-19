الصين تعترف بمقتل 4 من جنودها باشتباكات مع الجيش الهندي

أقرّ الجيش الصيني اليوم الجمعة بمقتل أربعة من جنوده على الأقل خلال اشتباكات في منطقة لاداخ على الحدود مع الهند في الهملايا في يونيو الماضي.وفي يونيو، قتل عشرون جنديا هنديا على الأقل وعدد غير معروف من عناصر القوات الصينية في اشتباك مسلح في منطقة لاداخ، إذ لم تكشف بكين وقتها عن عدد الضحايا التي تكبدتها قواتها.وكانت تلك الاشتباكات بين القوتين الآسيويتين الأعنف منذ نزاع العام 1962 الذي شهد انتصار الصين بسهولة على الهند.ونشرت صحيفة "جيش التحرير الشعبي الصيني" الناطقة باسم الجيش الصيني، أسماء أربعة من الجنود الصينيين الذين قتلوا في معركة 15 يونيو 2020 في وادي نهر غلوان.