سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 19-2-2021
الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:29 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 19-2-2021، خلال التعاملات الصباحية، إذ بلغ متوسط العملة الكويتية للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.70 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك في البنوك المحلية، مقابل ارتفاع نسبي لسعر العملة الكويتة بالسوق العالمي لتسجل 3.31 دولارًا.
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاعًا في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر العملة الكويتية أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر وبنك الاستثمار العربي.
وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاعًا في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر العملة الكويتية أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر وبنك الاستثمار العربي.
وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.70 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 51.52 جنيه، وحققت العملة الكويتة ارتفاعًا أمام الجنيه خلال الإجازة الأسبوعية في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 51.56 جنيه.
سعر الدينار الكويتي اليوموواصل سعر الدينار الكويتي ارتفاعه، اليوم الجمعة، ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.73 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 48.83 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.88 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.30 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 51.42 جنيه.
الدينار الكويتي
وفي البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 51.80 جنيه وللبيع 47.46 جنيه، كما تراجع الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء البنك العربي سجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 48.32 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.56 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 47.77 جنيه.
استقرار سعر الدينار الكويتي
وفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.53 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 47.46 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، وفي بنك مصر سجل الدينار للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.69 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 48.04 جنيه.