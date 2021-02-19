سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 19-2-2021

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 48.75 جنيه ، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.70 جنيه ، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 51.52 جنيه ، وحققت العملة الكويتة ارتفاعًا أمام الجنيه خلال الإجازة الأسبوعية في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 51.56 جنيه .



سعر الدينار الكويتي اليوم وواصل سعر الدينار الكويتي ارتفاعه، اليوم الجمعة، ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.73 جنيه ، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 48.83 جنيه ، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.88 جنيه ، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.30 جنيه ، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 51.42 جنيه .



الدينار الكويتي





وفي البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 51.80 جنيه وللبيع 47.46 جنيه ، كما تراجع الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء البنك العربي سجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 48.32 جنيه ، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.56 جنيه ، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 47.77 جنيه .



استقرار سعر الدينار الكويتي

وفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.53 جنيه ، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 47.46 جنيه ، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 48.31 جنيه ، وفي بنك مصر سجل الدينار للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.69 جنيه ، وفي بنك عوده سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 48.04 جنيه . وفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.53