كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ تنظم صلوات تسبحة للأطفال

أطلقت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، تحت رعاية الأنبا أبو للو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية، صلوات تسبحة مخصصة للأطفال ابتداء من الأسبوع الجاري.وشارك في صلوات التسبحة عدد محدود من أطفال الكنيسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.