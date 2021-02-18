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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد بوستر «الاختيار2».. مكي وكريم في قلوب جمهور الدراما

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:58 م
الاختيار2
الاختيار2
إسلام جمال
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نشر الفنان أحمد مكي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوستر المسلسل الرمضاني المنتظر "الاختيار 2"، الذي يشاركه في البطولة الفنان كريم عبد العزيز.

على الفور، انتشر البوستر الذي ظهر فيه كريم عبد العزيز وأحمد مكي بسرعة البرق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بعظمة البوستر وفكرة العمل.

وبعيدا عن العمل، يحتل النجمان مكانة كبيرة لدى المصريين الأمر الذي سيساهم بالطبع في نجاح العمل المنتظر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

مكي.. الكبير أوي
استطاع أحمد مكي أن يحفر اسمه في قلوب المصريين سواء بخفة دمه أو أعماله التي لا يختلف عليها اتنين.

قدم مكي مسلسلات كوميدية بشكل سلس تناسب جميع الأعمار، إضافة إلى الأغاني الهادفة التي خاطبت فئة الشباب بشكل كبير، كما أنه للفنان الشاب رصيد كبير من أغاني "الراب" حيث يعتبر من الفنانين الذين أدخلوا هذا اللون من الفن على الدراما المصرية.

كريم عبد العزيز.. "واحد من الناس"
يعتبر كريم عبد العزيز من النجوم ممن لديهم قبول عند الكثير من الجمهور، خاصة بين الشباب حيث استطاع أن يعبر عن مشاكلهم وصعوبات الحياة في الكثير من أعماله الفنية.

ويتمتع كريم عبد العزيز بكاريزما جعلته نجم الشباك الأول في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تجسيده لكافة الأدوار "كوميدي، دراما ورعب".

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