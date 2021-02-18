مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمرج

انتقل فريق من نيابة المرج اليوم لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة المرج وأسفر عن وفاة ٣ أطفال وحريق الشقة بالكامل.وكشفت المعاينة الأولية أن دفاية كهربائية السبب في نشوب الحريق.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم المرج يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم وعلى الفور الدفع بسيارات الإسعاف والاطفاء وفرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق للشقق المجاورة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.