مباحثات بين السودان والاتحاد الإفريقى بشأن سد النهضة والخلافات مع إثيوبيا

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم بمكتبه مع مستشار رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبَّات، تطورات ملف سد النهضة والخلافات مع إثيوبيا.وشارك في الاجتماع وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وسفير السودان لدى إثيوبيا جمال الشيخ، وسفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.وتناول اللقاء بعض القضايا الإفريقية كملف سد النهضة والتطورات التي شهدتها الحدود السودانية الإثيوبية مؤخرًا.من جانبه، أكد لبَّات حرص الاتحاد الإفريقي على مبدأ الحلول السلمية الإفريقية للقضايا والتحديات الإفريقية، وجاهزيته لتقديم السند والدعم للفترة الانتقالية بالبلاد.