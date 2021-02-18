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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة البيض اليوم الخميس 18-1-2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:59 م
البيض
البيض
الدستور
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استقرت أسعار البيض اليوم 18-1-2021 في السوق المحلية، حيث سجل طبق البيض نحو 33 جنيهًا في المزرعة، حيث يعد البيض مصدر اساسي لطعام الإنسان، فانه يساعد في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويحفز المناعة في جسم الإنسان، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهو عنصر أساسي وغذائي يعزز من صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

بورصة البيض اليوم الخميس 18-1-2021

 ونشر لكم اليوم في "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 18-2-2021 بروصة البيض اليوم حيث يتكون من 3 انواع ( البيض الابيض، البيض البلدي، البيض الأحمر).

ومن خلال السطور القادمة نعرض الاسعار في الأسواق المصرية، حيث ويحتوى البيض على العديد من العناصر الغذائية ولقد روجت النوعية الممتازة لبروتين البيضة لأن يكون على قمة مصادر البروتين الحيوانية هذا بالإضافة لاحتواءه على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، وهذه تتضمن الدهون بجانب كمية مناسبة من الفيتامينات والمعادن الضرورية والذي يمكن أن يقدما مساهمة معنوية لوجبتنا الغذائية اليومية.

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أسعار البيض اليوم في مصر


سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم، بين 35 إلى 36 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 33 إلى 34 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي بين 37 إلى 38 جنيهًا.

واستطاعت مصر أن تحتل الصدارة على مستوى الشرق الأوسط، إذ أنها هي الأولى في إنتاج البيض على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والثالثة عالميا من حيث التاريخ والإنشاء بعد أمريكا وألمانيا، كما أنه لا يوجد سوى 9 مشاريع بالعالم فقط، لإنتاج هذا البيض.

وأظهرت آخر إحصائية إنه نصيب الفرد من البيض المزارع والمحلي يصل إلى 130 بيضة سنويًا، كما وصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج المحلي الداجني الذي يصل إلى 2.5 مليون عامل، وبطاقة إنتاجية تبلغ حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنوية.

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