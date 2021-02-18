إعفاء متبادل من التأشيرات بين سلطنة عمان وجورجيا

وقعت سلطنة عمان وجورجيا اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وقع الاتفاقية-وفقا لوكالة الأنباء العمانية- اليوم الخميس نيابة عن سلطنة عمان وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، بينما وقعها من الجانب الجورجي فاختانغ جاوشفيلج، سفير جورجيا المعتمد لدى السلطنة.