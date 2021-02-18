إعفاء متبادل من التأشيرات بين سلطنة عمان وجورجيا
الخميس 18/فبراير/2021 - 05:47 م
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وقعت سلطنة عمان وجورجيا اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقع الاتفاقية-وفقا لوكالة الأنباء العمانية- اليوم الخميس نيابة عن سلطنة عمان وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، بينما وقعها من الجانب الجورجي فاختانغ جاوشفيلج، سفير جورجيا المعتمد لدى السلطنة.
وقع الاتفاقية-وفقا لوكالة الأنباء العمانية- اليوم الخميس نيابة عن سلطنة عمان وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، بينما وقعها من الجانب الجورجي فاختانغ جاوشفيلج، سفير جورجيا المعتمد لدى السلطنة.