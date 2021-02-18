دخول مدرعات أمريكية إلى شمال سوريا

دخلت عشرات المدرعات الأمريكية، اليوم، إلى منطقة شمال شرق سوريا على متن نحو 60 شاحنة للتحالف الدولي وذلك لأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم أن دخول شاحنات جديدة تابعة للتحالف الدولي قادمة من إقليم كردستان العراق، دخلت سوريا وتحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو منطقة القامشلي.وأكد المرصد السوري أن الشاحنات تحمل عشرات المدرعات الأمريكية ويأتي ذلك بعد إعلان الجانب الأمريكي دعمه لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حربها ضد التنظيم والوقوف إلى جانبه في ذلك، كما تعد هذه القافلة الثانية عشرة التي تدخل الأراضي السورية، للتحالف الدولي والقوات الأمريكية خلال هذا العام.وكشف المرصد عن أن التحالف يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له عند مثلث العراق – سوريا – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة.وأوضح المرصد السوري أنه رصد في 14 فبراير الجاري نحو 50 شاحنة تحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان، واتجهت نحو منطقة القامشلي.