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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

باستثناء محافظة.. 227 دار مغتربين لـ16 ألف مستفيد

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:14 م
التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
أميرة ممدوح
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تعد دور المغتربين أحد أشكال الرعاية الاجتماعية التى تعمل الدولة على توفيرها لتعميق الشعور بالتضامن الاجتماعي، وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي عددها يبلغ 227 دارًا يستفيد منها 16.230 ألف شخص على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح جهاز الإحصاء أن العدد الأكبر من دور رعاية المغتربين تمركز بمحافظة القاهرة بـ55 دارًا متواجد بها 2302 شخص، يليها بورسعيد 17 دارًا بها 2149 شخصًا، الإسكندرية 14 دارًا بها 1430 شخصًا، الفيوم 13 دارًا بها 370 شخصًا، أسوان 12 دارًا بها 700، الدقهلية 12 دارًا بها 831 شخصًا.

فيما بلغ عدد دور المغتربين بمحافظة قنا 10 بها 369 شخصًا، أسيوط 10 بها 1122، بني سويف 8 بها 545 شخصًا، وخلت محافظة الإسماعيلية من دور المغتربين.

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