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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضياء رشوان فى كشف حسابه: واجهنا أزمات الفصل التعسفى وإغلاق الصحف

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:03 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد جعفر
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قدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمرشح على المنصب، كشف حساب عن فترته الماضية من العمل داخل المجلس، مشيرًا إلى أن أزمات الصحف زادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لا سيما مع تفاقم أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رشوان، في مؤتمر صحفي عقب تقدمه بأوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين، أن أبرز الأزمات التي واجهت مجلس النقابة تتمثل في إغلاق بعض الصحف، ما دفع المجلس إلى وضع نقيب الصحفيين على رأس لجنة التسويات، لافتًا إلى أنه تم بذل المزيد من الجهود في ذلك الملف، سواء من خلال الدعم القانوني والنقابي للزملاء، هذا فضلًا عن اتخاذ إجراءات رادعة تجاه ورؤساء التحرير المتورطين في وقائع الفصل التعسفي.

وأكد أن أزمة جريدة "التحرير" شهدت تحركات مكثفة لحل الأزمة بكل السبل المتاحة، حيث تم شطب أحد الزملاء على خلفية الأزمة، كما تم وضع حلول لأزمة جريدة "المصري اليوم" للحفاظ على حقوق الزملاء.

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