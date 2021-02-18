رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضياء رشوان: نسعى لإنقاذ الصحف من عثرتها.. ونجحنا في حل أزمة التأمينات

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:57 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد جعفر
طباعة
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمرشح على منصب النقيب لدورة جديدة، إنه يسعى لإنقاذ الصحافة والصحف وإقامتها من عثرتها، وهذه المهمة ترجمت خلال مدة المجلس، ووجهنا بأكثر من مشكلة على هذا الصعيد تمت برضاء الزملاء.

واستطرد: هناك أزمة الصحف المتوقفة، حيث تراكم لدينا على مر الزمن زملاء لهم مشكلات مختلفة، وتشرفت باتخاذ قرار للمجلس بإلزام الصحف المتقدمة للترخيص بوجود 50% من المتعطلين، وتحول لنص قانوني في قانون 180 لسنة 2018.

وأشار إلى أنه كانت هناك مشكلة التأمينات، حيث إن الصحفي الذي يُفصل أو يترك صحيفته ليس له تأمين، وبدأنا التفاوض مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، ومن بعدها نيفين القباج، واجتمعت معها هي واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووجدنا ثغرة قانونية، وانتهى الأمر نظرًا لظروف الزملاء، وتم الاستقرار على قبول فكرة أن يكون الصحفي ممارسًا لمهنة حرة، وأن يخضع تأمينيًا لما يخضع له أصحاب المهن الحرة، ونشر بالجريدة الرسمية، بأن الصحفي من حقه أن يؤمن على نفسه كصاحب عمل.

وواصل: على المستوى التطبيقي ربط إلكتروني داخل القاعدة القومية للتأمين الاجتماعي، وانتدبنا بعض الموظفين لفحص ملفات الزملاء وكل ما يرغبون في الحصول عليه.

وأوضح قائلا: اتفقت مع اللواء جمال عوض على أن يأتي للنقابة عدد من الموظفين، وسيتم تحويل كل ملفات الزملاء إلكترونيا إلى مقر النقابة، وسيكون لدينا منفذ مفتوح 24 ساعة مع التأمينات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

الاتحاد الإفريقي يناقش أهمية التغذية المدرسية قبل الاحتفال القاري

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

«صبري موسى تفرد إبداعي وتميز إنساني».. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم