ضياء رشوان: نسعى لإنقاذ الصحف من عثرتها.. ونجحنا في حل أزمة التأمينات

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمرشح على منصب النقيب لدورة جديدة، إنه يسعى لإنقاذ الصحافة والصحف وإقامتها من عثرتها، وهذه المهمة ترجمت خلال مدة المجلس، ووجهنا بأكثر من مشكلة على هذا الصعيد تمت برضاء الزملاء.واستطرد: هناك أزمة الصحف المتوقفة، حيث تراكم لدينا على مر الزمن زملاء لهم مشكلات مختلفة، وتشرفت باتخاذ قرار للمجلس بإلزام الصحف المتقدمة للترخيص بوجود 50% من المتعطلين، وتحول لنص قانوني في قانون 180 لسنة 2018.وأشار إلى أنه كانت هناك مشكلة التأمينات، حيث إن الصحفي الذي يُفصل أو يترك صحيفته ليس له تأمين، وبدأنا التفاوض مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، ومن بعدها نيفين القباج، واجتمعت معها هي واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووجدنا ثغرة قانونية، وانتهى الأمر نظرًا لظروف الزملاء، وتم الاستقرار على قبول فكرة أن يكون الصحفي ممارسًا لمهنة حرة، وأن يخضع تأمينيًا لما يخضع له أصحاب المهن الحرة، ونشر بالجريدة الرسمية، بأن الصحفي من حقه أن يؤمن على نفسه كصاحب عمل.وواصل: على المستوى التطبيقي ربط إلكتروني داخل القاعدة القومية للتأمين الاجتماعي، وانتدبنا بعض الموظفين لفحص ملفات الزملاء وكل ما يرغبون في الحصول عليه.وأوضح قائلا: اتفقت مع اللواء جمال عوض على أن يأتي للنقابة عدد من الموظفين، وسيتم تحويل كل ملفات الزملاء إلكترونيا إلى مقر النقابة، وسيكون لدينا منفذ مفتوح 24 ساعة مع التأمينات.