ضياء رشوان: تداعيات كورونا طالت نقابة الصحفيين كأي شيء في العالم

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمرشح على المنصب لدورة ثانية، إن جائحة كورونا أثرت على كل شيء في العالم، وبالتالي أثرت في بلدنا، وبالتأكيد في نقابتنا، حيث خسرنا عددًا من الزملاء الأعزاء.وأضاف رشوان، في مؤتمر صحفي اليوم: "كورونا ليست حجة أو عذر لأي تقصير حدث، لكنها جائحة ما زلنا نتأثر بها، وأثرت على الجمعية العمومية أيضًا، وما زلنا ننتظر تأثيرها على انعقاد الجمعية، والزملاء المشرفون على اللجنة ملقى على عاتقهم هذا الأمر بضرورة تأمين الانتخابات، وكلنا وقعنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.وواصل: "اليوم نحن مع كشف الحساب، وهذا مرهون بوعود، ولديّ تفاصيل في هذا الأمر، ونحن لا نكثر في الحديث عما نفعل، وهذا أمر قد يراه البعض ميزة وقد يراه البعض الآخر عيبًا، لكني أراه التزامًا أخلاقيًا".وتابع رشوان: "هذه لحظة حساب، اعذرونا على الصمت في وقت كانت تمليه علينا أوضاع للزملاء، فلا يليق أن نتخذها مادة للدعاية".