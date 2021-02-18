رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضياء رشوان: تداعيات كورونا طالت نقابة الصحفيين كأي شيء في العالم

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:42 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد جعفر
طباعة
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمرشح على المنصب لدورة ثانية، إن جائحة كورونا أثرت على كل شيء في العالم، وبالتالي أثرت في بلدنا، وبالتأكيد في نقابتنا، حيث خسرنا عددًا من الزملاء الأعزاء.

وأضاف رشوان، في مؤتمر صحفي اليوم: "كورونا ليست حجة أو عذر لأي تقصير حدث، لكنها جائحة ما زلنا نتأثر بها، وأثرت على الجمعية العمومية أيضًا، وما زلنا ننتظر تأثيرها على انعقاد الجمعية، والزملاء المشرفون على اللجنة ملقى على عاتقهم هذا الأمر بضرورة تأمين الانتخابات، وكلنا وقعنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وواصل: "اليوم نحن مع كشف الحساب، وهذا مرهون بوعود، ولديّ تفاصيل في هذا الأمر، ونحن لا نكثر في الحديث عما نفعل، وهذا أمر قد يراه البعض ميزة وقد يراه البعض الآخر عيبًا، لكني أراه التزامًا أخلاقيًا".

وتابع رشوان: "هذه لحظة حساب، اعذرونا على الصمت في وقت كانت تمليه علينا أوضاع للزملاء، فلا يليق أن نتخذها مادة للدعاية".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

الاتحاد الإفريقي يناقش أهمية التغذية المدرسية قبل الاحتفال القاري

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

«صبري موسى تفرد إبداعي وتميز إنساني».. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم