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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيراني: الاستسلام للقانون ليس عيبًا فلا نخجل

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:40 م
حسن روحاني
حسن روحاني
منار أحمد
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن إجراءات بلاده الأخيرة حول الاتفاق النووي لا تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تزايد الانتهاكات للاتفاق النووي مؤخرا، في خطوات اعتبرت محاولة للضغط من قبل طهران أجل رفع العقوبات الأميركية عنها.

وقال روحاني: "الاستسلام للقانون ليس عيبا فلا نخجل.. إن ما يتم الترويج له من أن إيران اتخذت مؤخرًا خطوات للضغط على الولايات المتحدة، ليس صحيحًا".

ةوأضاف: "لا نريد أن نقول للولايات المتحدة أن تتصرف بشكل غير قانوني في مواجهة الضغوط التي نمارسها، ما نريده هو القانون".

تأتي تصريحات الرئيس الإيراني قبل الموعد النهائي الذي أعلنته إيران لتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، في 23 فبراير الجاري، إذا لم يتم رفع العقوبات، وقبيل ساعات من اجتماع لوزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن يبحث الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ هذا الاتفاق الذي بات على شفير الهاوية، مع تصعيد إيران لانتهاكاتها.

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