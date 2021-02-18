روسيا تستعد لتسجيل لقاح «كوفيفاك» ضد كورونا.. السبت

ذكرت الحكومة الروسية، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل لقاح (كوفيفاك)، وهو الثالث من نوعه ضد فيروس كورونا الذي يتم إنتاجه في روسيا، السبت المقبل.وقالت نائب رئيس وزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا - اليوم الخميس-: "إن تسجيل لقاح (كوفيفاك) الذي أنتجه مركز (تشوماكوف) ضد فيروس كورونا من المتوقع أن يكون في منتصف فبراير، وسيبدأ ترويجه في نهاية مارس المقبل".يُذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس "كورونا" في 11 أغسطس العام الماضي وهو لقاح (سبوتنيك v)، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل (Epivakkorona) وهو ثاني لقاح روسي ضد فيروس "كورونا".ومن المقرر أن يكون لقاح "كوفيفاك" ثالث لقاح روسي ضد الفيروس.