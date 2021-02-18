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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رفعت رشاد يترشح لمنصب نقيب الصحفيين: سأوصل البدل لـ3000 جنيه

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:11 م
رفعت رشاد
رفعت رشاد
محمد جعفر
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تقدم الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها في ٥ مارس المقبل.

وقال رشاد في تصريحات للصحفيين عقب تقدمه بأوراق ترشحه: "رشحت نفسي لكي أعيد النقابة لأصحابها الصحفيين".

وأضاف رشاد: أسعى لاسترداد النقابة بمعاونة الزملاء، كما أؤكد أن زيادة البدل قائمة، وأطالب بأن تكون زيادة البدل هذا العام ٩٠٠ جنيه ليصل إلى ٣ آلاف جنيه.

وتابع: يجب أن تزيد الحكومة البدل بنسبة ثابتة سنويا.

وواصل رشاد: سيكون لنا برنامج لإصلاح الأجور وإيجاد حل للصحفيين الذين يفصلون من صحفهم، فكل الأمور المتعلقة بكرامة الصحفي من الأولويات على برنامجي.

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