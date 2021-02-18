رفعت رشاد يترشح لمنصب نقيب الصحفيين: سأوصل البدل لـ3000 جنيه
الخميس 18/فبراير/2021 - 01:11 م
محمد جعفرطباعة
تقدم الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها في ٥ مارس المقبل.
وقال رشاد في تصريحات للصحفيين عقب تقدمه بأوراق ترشحه: "رشحت نفسي لكي أعيد النقابة لأصحابها الصحفيين".
وأضاف رشاد: أسعى لاسترداد النقابة بمعاونة الزملاء، كما أؤكد أن زيادة البدل قائمة، وأطالب بأن تكون زيادة البدل هذا العام ٩٠٠ جنيه ليصل إلى ٣ آلاف جنيه.
وتابع: يجب أن تزيد الحكومة البدل بنسبة ثابتة سنويا.
وواصل رشاد: سيكون لنا برنامج لإصلاح الأجور وإيجاد حل للصحفيين الذين يفصلون من صحفهم، فكل الأمور المتعلقة بكرامة الصحفي من الأولويات على برنامجي.
وقال رشاد في تصريحات للصحفيين عقب تقدمه بأوراق ترشحه: "رشحت نفسي لكي أعيد النقابة لأصحابها الصحفيين".
وأضاف رشاد: أسعى لاسترداد النقابة بمعاونة الزملاء، كما أؤكد أن زيادة البدل قائمة، وأطالب بأن تكون زيادة البدل هذا العام ٩٠٠ جنيه ليصل إلى ٣ آلاف جنيه.
وتابع: يجب أن تزيد الحكومة البدل بنسبة ثابتة سنويا.
وواصل رشاد: سيكون لنا برنامج لإصلاح الأجور وإيجاد حل للصحفيين الذين يفصلون من صحفهم، فكل الأمور المتعلقة بكرامة الصحفي من الأولويات على برنامجي.