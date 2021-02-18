رفعت رشاد يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين

تقدم رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» والمرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، منذ قليل، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم الخميس، وذلك للجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة خالد ميري.واستعرض رشاد ملامح برنامجه الانتخابي عبر صفحته على فيسبوك، والذي تضمن حلولًا لأزمات التكويد والصحف المتوقفة وغيره.وخسر «رشاد» في انتخابات التجديد النصفي بحصوله على 1545 صوتًا، بينما فاز ضياء رشوان بالمنصب بعد حصوله على 2810 أصوات.وبدأت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة.وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ترشحه مرة أخرى على منصب النقيب في الانتخابات المقررة مارس القادم.وقال رشوان: «لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه لصالح الصحافة والصحفيين، وهو ما دفعني للتشرف لأن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرة أخرى لموقع نقيب الصحفيين، من أجل استكمال لم شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا وطريقنا لتحقيق الحرية والمهنية والمسئولية».