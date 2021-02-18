الفلبين تسجل 1744 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الخميس، 1744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "فلبين ستار" المحلية- أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلي 555 ألفا و163 مصابا.وأشارت الوزارة إلي أنه يوجد حتي الآن 31 ألفا و115 إصابة نشطة في البلاد، فيما تعافى 412 شخصا من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي المتعافين إلي 512 ألفًا و375 متعافيًا، موضحة أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي زادت بمقدار 96 حالة وفاة جديدة، مما رفع الإجمالي إلي 11 ألفا و673 حالة.