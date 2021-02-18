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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:41 م
رجاء حسين
رجاء حسين
شيماء حسين
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حظت الفنانة رجاء حسين على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب استضافتها في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على شاشة فضائية CBC أمس، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز تصريحات الفنانة خلال البرنامج ونشأتها وأعمالها الفنية التي شاركت فيها خلال سنوات نشاطها الفني.

الفنانة رجاء حسين في برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا


أكدت الفنانة خلال استضافتها في برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا الذي يقدمه كلا من الإعلاميتين مفيدة شيحة ومنى عبد الغني المذاع على شاشة فضائية CBC، أنها أخذت قرار انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبد الرحمن عقب وفاة ابنهما الوحيد، نظرا لتفاقم الخلافات الأسرية عقب زواج دام أكثر من 50 عاما بكامل إرادتها حيث تربطها بطليقها الآن علاقة طيبة قوامها الود والاحترام والتقدير المتبادل حتى عقب زواجه الثاني.

الأعمال الفنية التي شاركت فيها 


مشوارها الفني مليء بالمحطات الفنية الكبرى، أبرزها فيلم عودة الابن الضال مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وفيلم أفواه وأرانب مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، والليالي الدافئة، ومال ونساء.

كما شاركت في مجموعة هائلة من الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون أبرزها مسلسل زيزينيا، والشهد والدموع، وعايزة أتجوز، والمال والبنون، وأحلام الفتى الطائر، وريا وسكينة، وشباب رايق جدا، وذئاب الجبل، ولدواعي أمنية، وعلى باب زويل، ومارد الجبل.

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سنوات نشاطها الفني ومعلومات عن حياتها العائلية


شاركت الفنانة رجاء حسين خلال مشوارها الفني طوال أكثر من نصف قرن في أعمال فنية رائعة سواء على الشاشة الصغيرة منذ اعتمادها كممثلة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1958، حيث تزوجت مرة واحدة فقط من الفنان سيف عبد الرحمن الذي قدم معها العديد من الأفلام السينمائية أبرزها عودة الابن الضال، وأنجبت منه طفلين هما كريم ودينا وانفصلت عنه عقب زواج استمر 51 عاما بسبب الخلافات الناتجة عن وفاة ابنهما الوحيد.

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