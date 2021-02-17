مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-2-2021
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:31 ص
منة سالمطباعة
ينشر لكم موقع «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-2-2021، في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35، ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.
قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.
قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15، ويصل طنطا الساعة 6:35.
قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.
قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس، ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.
قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.
قطار رقم 78 نوم – يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.
قطار رقم 86 نوم – يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.
قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحًا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.
قطار رقم 776 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحًا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.
قطار رقم 974 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحًا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.
قطار رقم 980 VIP- موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحًا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.
قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ص، ويصل الإسكندرية في الساعة 10:00 ص.
قطار رقم 7 مميز – موعد القيام من القاهرة في الساعة 6:55 ص يصل الإسكندرية الساعة 10:40 ص.
قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 م ويصل القاهرة 6:25 م.
قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.
قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 ص.
قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 ص من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20 ص.
قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ص ويصل القاهرة الساعة 12:00 م.
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قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ص، ويصل دمنهور الساعة 9:00 ص.
قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ص، ويصل القاهرة 10:30 ص.
مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-2-2021
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35، ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.
قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.
قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15، ويصل طنطا الساعة 6:35.
قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.
قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس، ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.
قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 78 نوم – يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.
قطار رقم 86 نوم – يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.
قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحًا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.
قطار رقم 776 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحًا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.
قطار رقم 974 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحًا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.
قطار رقم 980 VIP- موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحًا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ص، ويصل الإسكندرية في الساعة 10:00 ص.
قطار رقم 7 مميز – موعد القيام من القاهرة في الساعة 6:55 ص يصل الإسكندرية الساعة 10:40 ص.
قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 م ويصل القاهرة 6:25 م.
قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.
قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 ص.
قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 ص من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20 ص.
قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ص ويصل القاهرة الساعة 12:00 م.
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قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ص، ويصل دمنهور الساعة 9:00 ص.
قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ص، ويصل القاهرة 10:30 ص.