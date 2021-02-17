مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-2-2021

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السكة الحديد تكشف حقيق تخفيض أسعار القطارات الروسية



قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ص، ويصل دمنهور الساعة 9:00 ص.قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ص، ويصل القاهرة 10:30 ص.