ارتفاع إصابات كورونا في هولندا لـ 1.052 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.052 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 15 ألفا و138 حالة، في حين تعافى من المرض 13 ألفا و848 شخصا من المصابين حتى الآن.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا.