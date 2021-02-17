الزناتي يعلن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

أعلن حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالي وأمين الصندوق، نيته تقديم أوراق ترشحه في انتخابات النقابة المقررة مارس المقبل، لعضوية المجلس مرة أخرى.وقال الزناتي، في بيان له، إن ترشحه مرة أخرى لانتخابات نقابة الصحفيين جاء استمرارًا لدوره في خدمة الزملاء، التي قام بها خلال السنوات الأربع الماضية.