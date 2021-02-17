رئيس الأسقفية: شهداء ليبيا قدموا مثالًا في الثبات على الإيمان

شارك دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في ويبنار، بمناسبة ذكرى شهداء ليبيا بحضور قيادات الكنائس العالمية أبرزهم البابا فرانسيس، البابا تواضروس الثانى، جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى، الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، لورد التون من مجلس اللوردات البريطانى وفيونا بروس المبعوث الخاص لرئيس وزراء بريطانيا للحريات الدينية، حيث اعتبر الحاضرين جميعا أن شهداء ليبيا هم شهداء الكنيسة بكل طوائفها.ووصف رئيس الأساقفة في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية: شهداء ليبيا بالمثال على الإيمان والشجاعة، مؤكدا أن الدولة المصرية ثأرت لأولادها من خلال قصف مواقع داعش وهو أمر يذكره التاريخ.وشدد حنا: لا ننسى جهود الدولة فى إعادة جثامين الشهداء ونثمن لها إنشاء كنيسة تحمل أسماء الشهداء فى محافظة المنيا كما لا ننسى أن الرئيس السيسى أمر بإرسال طائرة لإحضار مجموعة من الإثيوبيين من ليبيا حتى لا يحدث لهم مثلما حدث للشهداء المصريين مما يعكس موقفا إنسانيا نبيلًا.واختتم رئيس الأساقفة: ندعو الله أن يبعد الإرهاب والتطرف عن مصر والوطن العربى والشرق الأوسط وأن يحمى الله مصر من من كل قوى الشر المحيطة بها.