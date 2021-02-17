«شكري»: مصر ترسل وفدًا لتوسيع اتصالاتها بكافة الأطراف الليبية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر أرسلت وفدًا ضم عددًا من الجهات المصرية إلى ليبيا، وذلك في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة الليبية، في إطار انتخاب سلطة تنفيذية لعقد انتخابات تشريعية بالإضافة لجهود مصر لرعاية التوصل إلى تفاهم بين القيادات العسكرية بصيغة 5 + 5 والتفاعل مع الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي كلها ساقت اهتمام لتحقيق الاستقرار والأمن للحفاظ على استقرار ليبيا.وتابع شكري أن تلك التطورات دعت مصر لتوسيع اتصالاتها بكافة الأطراف لإنجاح خطوات استعادة الاستقرار وضمان عدم لجوء أي من الأطراف لعمل عسكري مرة أخرى، مشددًا على أن مصر لا تدخر جهدًا لتحقيق مصالح الشعبين، وإزالة التحديات المتمثلة في الإرهاب والمشاكل التي ترتبت على عدم الاستقرار.وأكد شكري أن مصر ستظل منخرطة بقوة من أجل مصالح الليبين، وأنها ليس لديها أي أطماع في ليبيا، لكنها ستظل تتفاعل بإيجابية لتصل ليبيا لبر الأمان.وأكد شكري أن الاتفاقات في ليبيا مرهونة بالانتخابات البرلمانية في ديسمبر، باعتبارها عنصر حيوي ينقل ليبيا لإطار شرعي سليم، وهي نقطة حاسمة، مشددًا على ضرورة مراعاة الاتفاق من خلال انتخابات يعبر فيه الشعب عن إرادة حرة.