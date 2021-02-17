مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

جدول صرف رواتب شهر فبراير 2021





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ووضعت الوزارة جدول لتنظيم عملية صرف المرتبات، وطبقًا للجدول سيبدأ الصرف بداية من يوم الإثنين الموافق 23 فبراير الحالي، والذي سيتم فيه صرف الرواتب 35 وزارة وهيئة، أما يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير الحالي، والذي سيتم فيه صرف الرواتب للعاملين 21 وزارة وهيئات تابعة لهم، وأخيرًا في آخر يوم الأربعاء 25 فبراير الحالي، سيتم فيه صرف الرواتب العاملين والموظفين في 9 وزارات وهيئات تابعة لهم، وذلك بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بالأخص على موقع " جوجل " من قبل العاملين بالدولة للحصول على رواتبهم، وبدأت عمليات البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، وذلك بعد أن أعتمد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، مواعيد صرف مرتبات لشهر فبراير للعاملين بالدولة.وأعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الهيئات الحكومية، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في مصر.ونظرًا لعمليات البحث من قبل العاملين والموظفين، يعرض " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، وفقًا لقرارات وزير المالية، الدكتور محمد معيط.حيث أعلنت وزارة المالية، عن عدد الجهات الحكومية التي سيتم صرف رواتبهم أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة، وهيئة مستقلة وخدمية من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة، وكشفت وزارة المالية عن جدول معين لصرف الرواتب للعاملين والموظفين في خلال ثلاثة أيام، بداية من يوم 23 فبراير الحالي الموافق يوم الإثنين، 24 فبراير الموافق يوم الثلاثاء، 25 فبراير الموافق يوم الأربعاء، وكل ذلك مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خوفًا على صحة المواطنين والعاملين والموظفين من عدوى فيروس كورونا المستجد القاتل، وذلك بعد أن تسارعت عدد الإصابات في الارتفاع من جديد في مصر.وتلتزم وزارة المالية، بقرارات الحكومة المصرية إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خوفًا على صحة المواطنين عدوى فيروس كورونا المستجد، لذلك قررت الوزراة بصرف الرواتب في خلال 3 أيام.