التجارة العالمية تدعو كافة الدول لإنهاء قيود تصدير لقاحات كورونا

حثت نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية الاتحاد الأوروبي وجميع دول المنظمة على إنهاء قيود التصدير المفروضة على اللقاحات وغيرها من السلع الدوائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.وقالت في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء، نشرتها اليوم الأربعاء، إن هذه "هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان تدفق أكثر حرية للبضائع وإيصالها للدول التي لا يمكنها الوصول لها".وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الماضي متطلبات جديدة لإجبار شركات الأدوية على الحصول على تصريح مسبق قبل إرسال اللقاحات المصنعة في الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى.وأثارت هذه الخطوة، التي هدفت إلى معالجة التباطؤ في حملة التلقيح ضد كورونا في أوروبا، استنكارا من منظمة الصحة العالمية والشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي الذين يخشون من تزايد الحمائية على نطاق أوسع.