«الكهرباء» تحذر المواطنين: ابتعدوا عن الأكشاك خلال الطقس السيئ

ناشد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية من أكشاك وأعمدة خلال فترة الطقس السيئ وعدم التطوع بإصلاح الأعطال، وترك الأمر للفرق المختصة المجهزة والمدربة.وأضاف حمزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه في حالة وجود أي عطل يجب الاتصال فورا برقم 121، وهو مخصص للشكوى والأعطال، ويتم تحويل الشكوى للجهة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.وكانت مصر شهدت موجة من الطقس السيئ وانخفاض شديد في درجات الحرارة مصحوبة بامطار غزيرة وتساقط الثلوج في بعض المناطق مثل سانت كاترين.