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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موجة اعتقالات جديدة للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال شمال القدس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:26 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
مروة عنبر
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيان من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية في تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واعتقلت الشابين محمد مصطفى أبو رموز، ومحمد ماهر مطير، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

فيما هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 183 على التوالي.

ورغم حالة الطقس العاصفة والماطرة السائدة، اقتحمت الجرافات الإسرائيلية قرية العراقيب وشردت أهلها في العراء، وجاء هدم خيام العراقيب اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 20 يناير 2021.

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