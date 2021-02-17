الدفعة الأولى من لقاح «موديرنا» تصل إلى سنغافورة

وصلت الدفعة الأولى من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، إلى سنغافورة بعد ظهر اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها على صلة بالأمر.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن الصحيفة قولها إن جرعات اللقاحات سيتم نقلها عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، والتي أقلعت من بروكسل، مرورا بمدينة الشارقة في الإمارات.وكان من المتوقع أن تصل الشحنة الأولى في مارس المقبل، طبقا لما ذكرته هيئة العلوم الصحية.يذكر أن هيئة الخدمات الطبية في سنغافورة قد صرحت في 3 فبراير الجاري، باستخدام اللقاح الذي تصنعه شركة موديرنا للأدوية ضد فيروس كورونا، مما يجعله ثاني لقاح تصدق الهيئة على استخدامه.