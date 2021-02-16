بعد إغلاق الاكتتاب فيه.. أبرز 7 معلومات عن صندوق «سيولة»

قبل ما يقارب شهر من الموعد المحدد، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، غلق باب الاكتتاب في صندوق «سيولة» بحجم إصدار يتخطى المليار و75 مليون جنيه، نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته فترة الاكتتاب، وفيما يلى أبرز معلومات عن الصندوق:- يتبع «صندوق سيولة» شركة «إن آي كابيتال» الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي.- يعد هو الصندوق النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي.- يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات في أذون الخزانة وسندات الحكومة.- تم فتح باب الاكتتاب في الصندوق 10 يناير الماضي.- تمت تغطية الإصدار الأولى لصندوق «سيولة» بأكثر من 21 ضعف بحجم إصدار يتخطى المليار و75 مليون جنيه.- يتاح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي ابتداءًا من الأربعاء 17 فبراير 2021.- يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.