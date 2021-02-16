الباز: 25 يناير أنتجت مفهوما خاطئا للمعارضة في مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحدد شروط المعارضة، وحديثه حول أن المعارض يجب أن يكون على درجة من الفهم، وأن تصب المعارضة في مصلحة البلد شيء طبيعي.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الناس تظن أن المعارضة "شتيمة" و"خوض في أعراض"، وللأسف بعد 25 يناير أنتجت مفهوم خاطئ للمعارضة، وشكل معين للمعارض وهو أن يكون صوتك عالي حتى لو كان كلامك "أي كلام".

وتابع: "دي المعارضة أثناء الفوضى لكن المعارضة دلوقتى إنك تكون فاهم اللي بتتكلم فيه ده شيء منطقى".