رئيس لجنة الاتصالات: «مدبولي» سيتابع بنفسه مناقشات اللجان لتنفيذها على أرض الواقع

كشف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كواليس لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية، مشيدا بمبادرة رئيس الوزراءوأنه استمع لكل رئيس لجنة ٣ ساعات.وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن رئيس الوزراء أكد أهمية عمل تقرير فيما يخص طرح ما يدور بكل لجنة من مناقشات وأفكار ويتم عرضها عليه لمعرفة مدى الاستجابة وتنفيذها على أرض الواقع.وأوضح «بديوي» أن رئيس الوزراء أكد على تنفيذ خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المحافظات لمساعدة الشباب في عمل مشروعات.وقال خلال اللقاء إن هناك بعض العقبات مثل الصرف الصحي بالقرى وعلق رئيس الوزراء على حديثه قائلا إن هناك توجيه بعمل تنسيق بين وزارة الإسكان والتنمية المحلية بتوصيل الصرف الصحي خاصة بالقرى الموجود بها مياه ونور.وفيما يخص مشاريع القوانين، أفاد رئيس لجنة الاتصالات أنه سيتم عقد لقاءات لمناقشة القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء مع رئيس اللجنة والوزير المختص.وختم كلامه أن النواب أشادوا بالانتقال للعاصمة الإدارية بداية من شهر يونيو المقبل، قائلا: «ستكون بداية الانتقال كما أنها فرصة لتطوير الجهاز الإداري».