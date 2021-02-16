الباز يكشف: ماذا قدمت الدولة لأسر شهداء الأطقم الطبية؟

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول شهداء الأطقم الطبية تم استغلالها من قبل منصات الإخوان الإرهابية، وتفسيرها على أنها رغبة من الدولة في التخلي عن أسر الشهداء.





وقال، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر على صفحته على "فيس بوك"، إن الرئيس السيسي صرح بأن شهداء الأطقم الطبية ربنا سيجازيهم، وأن الدولة "مش هتقدر تقدملهم حاجة".





وأوضح "الباز"، أن الرئيس السيسي يؤمن بقيمة الشهداء وأن ما سيقدمه ربنا لهم لا يستطيع أحد على الاطلاق تقديمه، وأنه لن يستطيع أحد تعويض الشهداء مثل ربنا.