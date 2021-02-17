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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:03 ص
كريمة وام ايمن
كريمة وام ايمن
حسام عسل - آية سالم
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في ظل الموجة الباردة التي تسيطر على مختلف محافظات الجمهورية، تجول «الدستور» في عدد من الشوارع والأسواق ورصدت عدسته تواجد بائعي الخضروات والفواكه والأسماك رغم سوء الطقس.

تقول «كريمة» سيدة مسنة تجلس في إحدى الطرقات بإحدى قرى مركز قليوب التابعة لمحافظة القليوبية لتبيع الخضروات الطازجة، إنها اعتادت على الحضور كل صباح لهذا المكان لبيع ما تحصده من أرضها لتنفق على أبنائها وأحفادها، مشيرا إلى أنها تعودت على تقلبات الطقس، فهي تحت أي ظروف تخرج لبيع بضاعتها ولو سلمت أمرها لسوء الطقس ما باعت وما اشترت وكسدت بضاعتها وعبرت قائلة: «عايشين اليوم بيومه وربنا بيقوي وبيرزق».

وعلى قارعة إحدى الطرق بمدينة قليوب تجلس «أم أيمن» في العقد الثالث من عمرها لتبيع السمك منذ طلوع النهار إلى غروبه لتعود في المساء برزق يومها، حيث تعمل في هذه التجارة لتساعد زوجها في نفقات المنزل وتربية أبنائهما.

وعن تواجدها في ظل برودة الجو تقول: «مباخدش إجازة وبخرج لأكل عيشي وأنا ونصيبي»، مشيرة إلى أن زوجها يعمل باليومية وهي تعينه بهذا للتغلب معًا على أعباء الحياة.
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)
«كريمة وأم أيمن» بائعتان تحت المطر: «ربنا بيقوى ويرزق» (صور)

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