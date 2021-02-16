الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم، اجتماعه العام الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشارك بالحضور في الاجتماع كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرينـ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.