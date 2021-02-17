أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 فى مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

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كما ارتفعت سعر الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأوقية، أما البلاديوم فتراجع 0.1% إلى 2385.30 دولار.

ضبط سائق بحوزته 12 طن من خام الذهب بالبحر الأحمر

وفيما يخص المعادن النفسية الأخري، فشهدت أسعار البلاتين، اليوم ارتفاعًا، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 مسجلا 1285.17 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.كما ارتفعت سعر الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأوقية، أما البلاديوم فتراجع 0.1% إلى 2385.30 دولار.

يبحث المواطنين في الوقت الراهن عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر وذلك بعد ما شهد إنخفاضا حادا خلال تلك الفترة وذلك لما يشهده العالم من إغلاقا وتوترات بسبب إجتياح فيروس كورونا والموجة الثانية.حيث واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، انخفاضها في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، وتراوحت قيمة الانخفاض لعيار 18 ما بين 8 جنيهات و12جنيه، بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت 10 جنيهات بسعر الجرام.وقد تأثرت أسعار الذهب في مصر بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1880 دولارا للأوقية، حيث تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأوقية.بينما قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 786 جنيهًا، وعيار 18 نحو 674 جنيهًا، وعيار 24 نحو 898 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6288 جنيها.وارتفعت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تراوحت بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 11 جنيهًا، لتسجل أعلى معدل سعري لها خلال تعاملات الأسبوع حيث سجل عيار 21 نحو 805 جنيهًا، وعيار 18 نحو 690 جنيهًا، وعيار 24 نحو 920 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6440 جنيها.