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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 فى مصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:56 ص
الذهب
الذهب
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يبحث المواطنين في الوقت الراهن عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر وذلك بعد ما شهد إنخفاضا حادا خلال تلك الفترة وذلك لما يشهده العالم من إغلاقا وتوترات بسبب إجتياح فيروس كورونا والموجة الثانية.

حيث واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، انخفاضها في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، وتراوحت قيمة الانخفاض لعيار 18 ما بين 8 جنيهات و12جنيه، بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت 10 جنيهات بسعر الجرام.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر



وقد تأثرت أسعار الذهب في مصر بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1880 دولارا للأوقية، حيث تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأوقية.

بينما قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.


سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر


وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 786 جنيهًا، وعيار 18 نحو 674 جنيهًا، وعيار 24 نحو 898 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6288 جنيها.


متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري


وارتفعت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تراوحت بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 11 جنيهًا، لتسجل أعلى معدل سعري لها خلال تعاملات الأسبوع حيث سجل عيار 21 نحو 805 جنيهًا، وعيار 18 نحو 690 جنيهًا، وعيار 24 نحو 920 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6440 جنيها.

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وفيما يخص المعادن النفسية الأخري، فشهدت أسعار البلاتين، اليوم ارتفاعًا، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 مسجلا 1285.17 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

كما ارتفعت سعر الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأوقية، أما البلاديوم فتراجع 0.1% إلى 2385.30 دولار.

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