ضبط سائق بـ 12 طن من خام الذهب في البحر الأحمر

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها كمية من الأحجار التي يشتبه في احتوائها على خام الذهب تزن حوالى 12 طن تقريبًا وذلك حال سيرها بدائرة القسم، بقيادة سائق، مقيم بمحافظة أسوان، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.كما تم ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أخرى، وبحوزته كمية من خام الذهب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر أن الذهب المضبوط من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.