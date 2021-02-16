مخاطر أمراض اللِثّة.. تحذيرات لمرضى القلب والسكر (فيديو)

كشفت الدكتورة منى أبو النجا، استشاري جراحة الفم والأسنان، عن المخاطر التي يُمكن أن يتعرض لها مرضى القلب والسكر جراء إصابتهم بأمراض اللثة.ونصحت «أبو النجا» ـ في لقاء مع الدستور ـ بضرورة إخبار الطبيب المُعالج بأي أمراض يُعانيها الشخص قبل خضوعه للكشف، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.ولفتت الطبيبة إلى أهمية غسيل الأسنان بشكل دوري، خاصة نهاية اليوم قبل النوم مباشرة، بحيث لا يكون هناك أي وجبات بعد هذا التنظيف، كذلك استخدام الخيوط الطبية، أو شرب مشروبات ساخنة قبل النوم لا تحتوي على سكر.شاهد المزيد في الفيديو التالي: