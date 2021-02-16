مجلس الوزراء الانتقالى السودانى يناقش أولويات عمل الحكومة الجديدة

ناقش مجلس الوزراء الانتقالي السوداني برئاسة عبدالله حمدوك، أولويات عمل الحكومة الانتقالية فى المرحلة المقبلة، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للأعضاء.وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في بيان مساء اليوم أن الاجتماع بحث صلاحيات واختصاصات وسلطات وحدات الجهاز التنفيذي المختلفة وذلك بعد الهيكلة الجديدة لمجلس الوزراء، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وأشار عمر إلى أن الاجتماع ركز على مناقشة قضية المعيشة والوضع الأمنى، مبينًا أنه تمت متابعة الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا، من قبل اللجنة المكونة من مجلس الوزراء لتوفير الاحتياج اللازم للبلاد من القمح لفك الضائقة الموجودة في دقيق القمح.وأكد خالد عمر اتفاق الحكومة الانتقالية على خمسة أولويات سيتم إجازتها خلال اليومين القادمين في اجتماع مجلس الشركاء، من أجل تحويلها إلى برنامج عمل مفصل عبر القطاعات المختلفة لمجلس الوزراء.