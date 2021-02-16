كيف نجحت مصر في الحصول على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات؟

يمكن القول أن منظومة الصحة في مصر شهدت مؤخرا تطورا غير مسبوق على كافة المستويات، من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطور في المستشفيات والوحدات الصحية إلى القوافل الطبية التي انطلقت لتدق أبواب المواطنين تقدم لهم خدمات صحية فائقة الجودة.كل هذا جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع المواطن المصري على رأس أولوياته في كافة القرارات والتوجيهات التي يصدرها.لذا كان حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات أمرا طبيعيا في ظل هذا التطور الشامل للمنظومة الطبية والصحية، وما تسهم به في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وضمان سلامته.وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأوبئة، إنه وفقًا للدستور المصري فإن حق المواطن في الصحة بجودة عالية، أي لا يعني تقديم الخدمة الطبية فقط أو العلاج بل يجب أن تكون كذلك ذات جودة عالية تقدم في المستشفيات.وأوضح عز العرب أن هناك معايير دولية للجودة يجب توافرها في المستشفيات وحصول مصر على الاعتماد الدولي في المستشفيات خطوة مهمة جدًا تأخرنا كثيرا في الحصول عليها، مضيفًا أن هذا الاعتماد يسهم كثيرا مع دخول مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات أصبحت جاهزة لتطبيقها.وتابع: لن تُقبل أو تُعتمد أي مستشفى أو منشأة طبية إلا باجتيازها معايير هيئة الاعتماد الدولي، وهي خطوة مهمة لتحسين المنظومة الصحية والخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.وأشار إلى أنه كان هناك مبادرة رئاسية لتطوير 47 مستشفى منها مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وأخرى تابعة للمجلس الأعلى للجامعات أي المستشفيات الجامعية، وهذا التطوير كان وفقًا لمعايير الجودة من تجهيز البنى التحتية بما يوافق الاعتماد الدولي حتى الحصول على هذه الشهادة، لذا ساهم هذا التطوير في الحصول على الاعتماد الدولي وساهمت في ذلك المبادرات الصحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.وهو ما أكده الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في تصريح سابق له أن المبادرات الرئاسية من أجل أن تدخل الخدمة يجب أن يتم رفع كفاءة المنشآت الطبية وتجهيزها؛ لاستقبال هذه الخدمات، حيث أتاحت هذه المبادرات تلقي المواطنين الخدمات الصحية والطبية سواء العاجلة أو الكشف عن الأمراض المزمنة من كل الأماكن المتاحة في مصر.وعند الحديث بالأرقام عن طبيعة التطور الذي شهدته المنظومة الطبية، ففي تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يرصد فيه كيف تم رفع كفاءة المنظومة الصحية، رصد إجمالي مخصصات قطاع الصحة عام 20202021 بلغ 258.5 مليار جنيه، حيث زاد إنفاق الدولة على قطاع الصحة 151.3%، حيث بلغ 93.5 مليار جنيه في عام 20202021، وزادت مخصصات الأدوية بنسبة 214.3%، حيث بلغت 11 مليار جنيه في عام 2020-2021.كذلك وصل عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلى 544 مستشفى، وتحتوي على 63 ألف سرير، وعدد 4343 حضانة، كما تم تنفيذ 298 مشروعًا لتطوير المستشفيات و654 مشروعًا لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية.