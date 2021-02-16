الولايات المتحدة: سنساعد العراق على حفظ سيادته ومواجهة أعدائه

‏أكد ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها في مكافحة الفساد بالعراق.‏وقال ممثل واشنطن لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في العراق، إن الولايات المتحدة ستساعد العراق على حفظ سيادته بمواجهة أعدائه داخل وخارج البلاد.‏واوضح المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن أن الولايات المتحدة تؤيد طلب العراق وجود مراقبين دوليين للمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة.‏يذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن لدينا علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتتوقع مستوى عاليًا من الانخراط في التعاون بينهما، مؤكدة أن الهجوم على مدينة أربيل الهدف منه عرقلة الاستقرار في الإقليم.وتعرض مطار مدينة أربيل، أمس، إلى هجمات صاروخية قوية أسفرت عن سقوط مصابين بجانب وقوع خسائر مادية ضخمة.