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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتلى وجرحى في انفجار سيارة بـ«الباب» السورية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:42 م
انفجار سيارة بـ«الباب»
انفجار سيارة بـ«الباب» السورية
محمد عمر
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هز انفجار عنيف مدينة "الباب"، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والميليشيات الموالية لها في ريف حلب الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن السيارة انفجرت قرب دوار السنتر عند مسجد النصر وسط مدينة الباب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة السائق ممن كانا ضمن السيارة، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص كانوا قرب موقع الانفجار.

يذكر أن انفجارا وقع أمس في ناحية جنديرس، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والميليشيات بريف عفرين شمال غربي حلب، تبين أنه ناجم عن انفجار بسيارة عند مدخل الناحية، ما أسفر عن سقوط جرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.

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